Galatasaray'da Zaniolo ortalığı darmaduman etti! Soyunma odasında masayı ve duvarları tekmeledi

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda mücadele ederken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

VAR'IN UYARISIYLA OYUNDAN ATTI

Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo’ya direkt kırmızı kart verdi.

SOYUNMA ODASINDA ORTALIĞI DARMADUMAN ETTİ

Oyuna dahil olduktan yalnızca 6 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Zaniolo, saha kenarına gelirken çıkış tünelini tekmeledi. Hırsını alamayan yıldız oyuncu tepkisine soyunma odasında devam etti. Duvarları ve masaları yumruklayıp tekme atan Zaniolo'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

"TABİİ Kİ DİKKATLİ OLMASI GEREKİR"

Okan Buruk: "Zaniolo oyuna girdi, tam onun istediği gibi bir oyundu. Onun kalitesini, bitiriciliğini kullanmak istedik ancak şanssız bir şekilde top ayağından aştı ve rakibe geldi. Tabii ki dikkatli olması gerekir ancak bilerek yaptığı bir şey değil."

(Fanatik)



