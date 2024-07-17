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Galatasaray'daki geleceği merak edilen Wilfried Zaha'dan sakatlık itirafı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 13:09
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, verdiği bir röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Wilfried Zaha'dan sakatlık itirafı!
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, Ajans 1905’e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNU KİMSE BİLMİYOR AMA..."

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“Palace’taki son sezonum çok yorucuydu. Sakatlandıktan sonra geri dönebilmek için çok acele ettim. Üst üste birkaç kere sakatlandım, bu benim için hiç normal değildi. O zamana kadar pek sakatlanmayan biriydim. Buraya geldiğimde de sakattım ilk başta. Bunu kimse bilmiyor ama ilk çıktığım maçta hamstring sakatlığım vardı. Oynamak istiyordum...”

"ROMA 1 GÜNDE KURULMADI"

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“10 yıl kadar oynadım Palace’ta. Galatasaray’a geldiğimde çok yüksek beklentiler vardı. Burada da o oyuncu olmak için önce inşa etmek gerekiyor. Öz güveni yakaladığınızda, hocanızı da arkanıza alınca sürekli çalım atıyor, şut atıyor göreceksiniz beni. Daha ilk sezonumdu. Şampiyon olduğumuz için mutluyum, tüm maçlarda oynamamış olsam da. Roma bir günde inşa edilmedi. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Her maç daha fit olacağım, daha fazla çalım atıyor, top sürüyor olacağım. Goller de gelecek. Kendimi daha çok göstereceğim. Beni biraz bekleyin sadece.”

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