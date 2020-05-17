SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde İngiliz ekibi Arsenal’i penaltılar sonucunda mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası için özel videolar hazırladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip #17Mayıs’ta kupayı Türkiye’ye armağan etti.

TarihBirKereYazıldı ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" denildi.

Final maçından anların ve kupanın yapılırken görüntülerinin bulunduğu videoda ise, "17 Mayıs 2000 tarihinde Bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa’da hiç kimse kupanın Türkiye’ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye’de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray" ifadeleri yer aldı.

Diğer paylaşımda da, "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven’ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notu yazıldı.

UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı.

3120

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Galatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andıGalatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Sosyal medyada 'Süleyman Soylu' rüzgarı!

Sosyal medyada 'Süleyman Soylu' rüzgarı!

Bizi şampiyon ilan edin!

Bizi şampiyon ilan edin!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

İşte "Anlaşmak üzereydik" dediği teknik adam

İşte "Anlaşmak üzereydik" dediği teknik adam

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Arda Turan imzayı atıyor!

Arda Turan imzayı atıyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andı

Galatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andı

Fatih Terim'den 20 yıl önceki Terim'e mektup

Fatih Terim'den 20 yıl önceki Terim'e mektup

Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

Falcao'dan sert eleştiri! "Çok merak ediyorum..."

Jardel'den Emre Belözoğlu'na olay gönderme!

Emre Belözoğlu'na olay gönderme!

Florin Andone test sonucunun negatif olduğunu söyledi

Andone test sonucunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.