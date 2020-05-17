Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası için özel videolar hazırladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip #17Mayıs’ta kupayı Türkiye’ye armağan etti.
Final maçından anların ve kupanın yapılırken görüntülerinin bulunduğu videoda ise, "17 Mayıs 2000 tarihinde Bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa’da hiç kimse kupanın Türkiye’ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye’de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray" ifadeleri yer aldı.
Diğer paylaşımda da, "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven’ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notu yazıldı.
UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı.
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