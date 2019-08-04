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Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Galatasaray, Panathinaikos’u mağlup etmesiyle bu yaz döneminde oynadığı 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı.

Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg’a yenilirken, Bordeaux’u mağlup etmeyi başardı. İstanbul’daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.

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Anahtar Kelimeler:
panathinaikos Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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