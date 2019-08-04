Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı.
Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg’a yenilirken, Bordeaux’u mağlup etmeyi başardı. İstanbul’daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.
G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova
Trabzon'un yıldızları imzayı attı
TT Stadı'nda Falcao sürprizi!
Yamatürk yeniden divan başkanı
Deniz Türüç imzayı attı!
F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
Orman'dan transfer müjdesi! Mevki açıkladı
Kayserispor'a Nijeryalı golcü
Romelu Lukaku, Juventus yolunda
Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
River'ın yeni sponsoru THY
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu
Milan'a Portekizli golcü
Okuyucu Yorumları 0 yorum