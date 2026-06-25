Galatasaray'dan 40 milyon Euro'luk tarihi operasyon! Can Uzun adım adım Aslan oluyor...

Süper Lig'de üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, 10 numara pozisyonunu dünya çapında bir Türk yetenekle doldurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği A Milli Takım'ın 20 yaşındaki yıldızı Can Uzun için yürütülen dev operasyonda sıcak saatler yaşanıyor.

60 MİLYON EURO'LUK İNAT KIRILDI

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası serüveninin sona ermesiyle birlikte Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile temaslarını hızlandıran Galatasaray yönetimi, pazarlık masasında büyük bir zafer elde etmek üzere.

Alman ekibi, görüşmelerin ilk aşamasında kapıyı 60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamdan açmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kurmayların masaya koyduğu 35+5 milyon Euro'luk kararlı teklif, Eintracht Frankfurt'un direncini kırdı. Alman yetkililerin indirime ikna olduğu ve iki kulübün 40 milyon Euro seviyelerinde kesin bir anlaşmaya varmak üzere olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK BEKLİYOR, CAN GELMEYE DÜNDEN RAZI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, genç futbolcunun oyun zekasını ve dinamizmini çok beğendiği, transfer sürecini anbean bizzat takip ettiği belirtildi.

Avrupa futbolunda cesur futboluyla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun cephesinde de herhangi bir pürüz bulunmuyor. Milli futbolcunun Galatasaray forması giymeyi çok istediği ve kulüplerin resmi evrakları tamamlamasının ardından vakit kaybetmeden İstanbul'a gelerek imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.