SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan 8 numara transferi için sürpriz atak! Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan teklifi doğruladı ve Sarı-Kırmızılılar'ı reddetti

Galatasaray'dan 8 numara transferi için sürpriz atak! Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan teklifi doğruladı ve Sarı-Kırmızılılar'ı reddetti

28.08.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok yıldız ismi kadrosuna katarak transferde ses getirmeyi başaran Galatasaray 8 numara arayışlarına devam ederken listesine Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı aldı. İşte detaylar...

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Devler Ligi'nde de gruplara son bir adım kalırken sekiz numara arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Birçok isimle görüşme halinde olan yönetim, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ile temasa geçti. Milli futbolcu, Galatasaray’dan teklif aldığını doğrularken, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

salih-ozcan-bvb-2022-23-1662298814-91661

Sarı-Kırmızılılar’ın bu duruma rağmen Salih için tüm şartları, Avrupa listesinin belirleneceği son güne kadar zorlayacağı bildirildi. Kulübün, Dortmund ve Salih’in menajeriyle temaslarına devam ettiği öğrenilirken başarılı oyuncunun temsilcisiyle, teknik direktör Okan Buruk’un da konuşup A Milli orta sahayla ilgili olarak planlarını anlatması bekleniyor. Galatasaray’dan teklif geldiğini söyleyen Salih Özcan, Sky Almanya’ya konuyla ilgili “Menajerimi aradılar. Galatasaray, Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri. Ancak burada tamamen sezona odaklandım ve hâlâ üç yıllık sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini görmek lazım. Burada memnunum ve odak noktam şu anda Borussia Dortmund" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ TRANSFER OLMUŞTU

456893

Transfere sıcak bakmayan 25 yaşındaki oyuncu, “1 Eylül transfer dönemi sonuna kadar hiçbir şekilde bir şey olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Geçen sezon başında FC Köln’den Borussia Dortmund’a bonservissiz katılan Salih Özcan’ın, 2026 sonuna kadar Alman devi ile sözleşmesi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mertens'e Arabistan'dan reddedilemeyecek teklif!Mertens'e Arabistan'dan reddedilemeyecek teklif!
Zaniolo'ya şok! Maç sonrası tuğlalı saldırı...Zaniolo'ya şok! Maç sonrası tuğlalı saldırı...
F.Bahçe tribün liderine uzun namlulu silahlarla saldırı!F.Bahçe tribün liderine uzun namlulu silahlarla saldırı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Salih Özcan son dakika galatasaray Devler Ligi Şampiyon kadro kata transfer dönemi sezon buruk kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.