Galatasaray'dan 8 numara transferi için sürpriz atak! Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan teklifi doğruladı ve Sarı-Kırmızılılar'ı reddetti

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Devler Ligi'nde de gruplara son bir adım kalırken sekiz numara arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Birçok isimle görüşme halinde olan yönetim, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ile temasa geçti. Milli futbolcu, Galatasaray’dan teklif aldığını doğrularken, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Sarı-Kırmızılılar’ın bu duruma rağmen Salih için tüm şartları, Avrupa listesinin belirleneceği son güne kadar zorlayacağı bildirildi. Kulübün, Dortmund ve Salih’in menajeriyle temaslarına devam ettiği öğrenilirken başarılı oyuncunun temsilcisiyle, teknik direktör Okan Buruk’un da konuşup A Milli orta sahayla ilgili olarak planlarını anlatması bekleniyor. Galatasaray’dan teklif geldiğini söyleyen Salih Özcan, Sky Almanya’ya konuyla ilgili “Menajerimi aradılar. Galatasaray, Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri. Ancak burada tamamen sezona odaklandım ve hâlâ üç yıllık sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini görmek lazım. Burada memnunum ve odak noktam şu anda Borussia Dortmund" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ TRANSFER OLMUŞTU

Transfere sıcak bakmayan 25 yaşındaki oyuncu, “1 Eylül transfer dönemi sonuna kadar hiçbir şekilde bir şey olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Geçen sezon başında FC Köln’den Borussia Dortmund’a bonservissiz katılan Salih Özcan’ın, 2026 sonuna kadar Alman devi ile sözleşmesi bulunuyor.

