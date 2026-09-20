Amedspor'dan dev başarı! Daha önce yalnızca Fenerbahçe gerçekleştirmişti

Amedspor, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp'in golleriyle galibiyete uzanan Amedspor, 6 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puana ulaştı.

AMEDSPOR MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Amedspor, Beşiktaş galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu. Diyarbakır temsilcisi, 6 maç sonunda topladığı 13 puan ve averajıyla milli araya zirvede girdi.

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda Amedspor iki, Gençlerbirliği bir, Galatasaray ise dört hafta kaldı. 7. haftanın ardından zirve yeniden Amedspor'un oldu.

İLK DÖRT İÇ SAHA MAÇINI KAZANAN İKİNCİ TAKIM

Amedspor, Süper Lig tarihinde çıktığı ilk dört iç saha maçını da kazanmayı başaran yalnızca ikinci takım oldu.

Ligde bugüne kadar mücadele eden 79 takım arasında bu başarıyı daha önce yalnızca Fenerbahçe gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertliler, 1959 yılının şubat ve mart aylarında oynadığı ilk dört iç saha maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Amedspor ise Ağustos-Eylül 2026 döneminde bu başarıyı tekrarladı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞ ÜÇ TAKIMI DA YENDİ

Amedspor'un bu sezonki performansında dikkat çeken bir başka detay da güçlü rakiplere karşı aldığı sonuçlar oldu.

Diyarbakır temsilcisi, bu sezon İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Böylece Amedspor, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplere karşı oynadığı ilk üç maçı da kazanan ilk takım oldu.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş ise Amedspor karşısında aldığı yenilgiyle ligdeki ilk üç deplasman maçında ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

Siyah-beyazlıların bu sezonki deplasman sonuçları şöyle:

Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Amedspor 3-2 Beşiktaş

Karşılaşmada Amedspor'un gollerini 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi.

Amedspor'da Amadou Cisse, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ev sahibi ekip üstünlüğünü korudu ve tarihi galibiyetle liderlik koltuğuna yerleşti.