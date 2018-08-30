Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray golcü transferinde Aboubakar'ı almak için tüm şartlarını zorluyor. Beşiktaş'ta 2 sene önce kiralık oynayan Portolu yıldızı kadrosuna katmak için çabalayan Cim-Bom, Kamerunlu futbolcuyu ikna etti. 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile 3.3 milyon euroda anlaşan sarı-kırmızılılar, Porto'ya ise kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Aboubakar'ın Galatasaray'a gelmek istemesi bu transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

Forvet adayları arasında 26 yaşındaki futbolcunun şuan Terim'in listesinde ilk sırada bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın listesindeki diğer forvet adayları ise ocakta da gündeme gelen Stefano Okaka ile beraber menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerilen Stoke City'den Mame Biram Diouf. Bu iki futbolcuyla ilgili herhangi bir pürüzün olmadığı, ancak ilk sırada Aboubakar'ın yer aldığı bildirildi.

Ayrıca Galatasaray, Swansea City'nin gözden çıkardığı 29 yaşındaki golcü oyuncusu Wilfried Bony'yi gündemine aldı. İstenen bonservis bedelinin yaklaşık 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.