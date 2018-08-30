Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray golcü transferinde Aboubakar'ı almak için tüm şartlarını zorluyor. Beşiktaş'ta 2 sene önce kiralık oynayan Portolu yıldızı kadrosuna katmak için çabalayan Cim-Bom, Kamerunlu futbolcuyu ikna etti. 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile 3.3 milyon euroda anlaşan sarı-kırmızılılar, Porto'ya ise kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Aboubakar'ın Galatasaray'a gelmek istemesi bu transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.
Forvet adayları arasında 26 yaşındaki futbolcunun şuan Terim'in listesinde ilk sırada bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın listesindeki diğer forvet adayları ise ocakta da gündeme gelen Stefano Okaka ile beraber menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerilen Stoke City'den Mame Biram Diouf. Bu iki futbolcuyla ilgili herhangi bir pürüzün olmadığı, ancak ilk sırada Aboubakar'ın yer aldığı bildirildi.
Ayrıca Galatasaray, Swansea City'nin gözden çıkardığı 29 yaşındaki golcü oyuncusu Wilfried Bony'yi gündemine aldı. İstenen bonservis bedelinin yaklaşık 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.
HEYECAN YARATTI
Öte yandan Brezilyalı Pato'nun profil fotoğrafını 'Aslan' logosu ile güncellemesi 'Galatasaray'a geliyor' iddialarını gündeme getirdi. Ancak yöneticiler, tecrübeli golcünün transferi ile alakalı bir girişimlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca Cim-Bom'a Fransız forvet Andre Pierre Gignac da önerildi. Sarı-kırmızılılar bu oyuncu için karşılaştıkları ağır fatura üzerine girişimde bulunmama kararı aldı. Senelik 5 milyon euro isteyen Gignac'ın 3 senelik mukavelede ısrarcı olduğu, ayrıca Meksika ekibi Tigres'in de 6 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. (MİLLİYET)
Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!
Şenol Güneş: Orkan Çınar transfer görüşmesi yapacak!
Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!
Maximiliano Olivera'nın menajerinin Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu iddia edildi!
Alman kaleci Karius: Beşiktaş'a geldiğim için onur duyuyorum
Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı
Başkanın açıkladığı golcü Trabzon'a geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum