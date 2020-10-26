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Galatasaray'dan açıklama: Kenetlenin, başka Galatasaray yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Fatih Terim ile yönetim arasındaki toplantı sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan açıklama: Kenetlenin, başka Galatasaray yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında yapılan toplantının ardından açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz." denildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

  1. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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