Galatasaray'dan Ali Koç'a flaş gönderme! Konyaspor maçında tüm tribünler bağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira'nın 64. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında farkı 3'e çıkardı. Golün ardından Galatasaraylı taraftarlar Ali Koç için tezahürat yaptı.
Galatasaraylı taraftarların Ali Koç tezahüratı sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un Fenerbahçe'deki başkanlığı sona ermişti.
