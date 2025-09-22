SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Ali Koç'a flaş gönderme! Konyaspor maçında tüm tribünler bağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç için tezahüratta bulundu. Torreira'nın skoru 3-0'a getirmesinin ardından tüm tribünler Ali Koç'a gönderme yaptı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a flaş gönderme! Konyaspor maçında tüm tribünler bağırdı
Emre Şen

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

TORREIRA'NIN GOLÜ SONRASI GÖNDERME

Galatasaray dan Ali Koç a flaş gönderme! Konyaspor maçında tüm tribünler bağırdı 1

Sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira'nın 64. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında farkı 3'e çıkardı. Golün ardından Galatasaraylı taraftarlar Ali Koç için tezahürat yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray dan Ali Koç a flaş gönderme! Konyaspor maçında tüm tribünler bağırdı 2

Galatasaraylı taraftarların Ali Koç tezahüratı sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un Fenerbahçe'deki başkanlığı sona ermişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Süper Lig'de galibiyetlerine devam ediyor! İnanılması zor istatistik...Galatasaray, Süper Lig'de galibiyetlerine devam ediyor! İnanılması zor istatistik...
Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası son sürat devam ediyor! Her maç atıyor, durdurulamıyor...Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası son sürat devam ediyor! Her maç atıyor, durdurulamıyor...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.