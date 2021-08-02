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Galatasaray'dan Aliou Dieng için 5.5 milyon dolar

02.08.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Aliou Dieng için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Aliou Dieng için 5.5 milyon dolar

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan, 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi.

Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Aliou Dieng için Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı.

Al-Ahly'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası satışından ise %15 pay istediği vurgulandı.

Öte yandan Aliou Dieng'in transferi için kulüplerin son 48 saat içerisinde yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi.

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma Aliou Dieng 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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