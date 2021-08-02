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Ozan Kabak Galatasaray’a dönüyor

02.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Gazeteci Constantin Eckner'e göre, "Almanya'nın ikinci kademesine düşen Schalke’nin Ozan Kabak'ın maaşını ödeyecek durumu yok. Bu yüzden idmanlara bile alınmıyor." sözleri Avrupa basınına damga vurdu. Yeni sezonun yakında başlayacak olmasına rağmen takımla antrenmanlara çıkamayan milli yıldız Türkiye'ye dönüyor. İşte detaylar.

Ozan Kabak Galatasaray’a dönüyor

Ozan Kabak’ın, Galatasaray’a dönüş süreci hızlandı. Liverpool’un bonservisini almaması, Crystal Palace’ın da transferinden vazgeçmesinden sonra genç oyuncu ortada kaldı. Yıldız oyuncu Schalke’ye geri dönmek istedi. Ancak takım tarafından da reddedildi.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK

Alman Gazeteci Constantin Eckner, "Schalke’nin Ozan Kabak'ın maaşını ödeyecek durumu yok. Bu yüzden idmanlara bile alınmıyor." sözleri gündem oldu.

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Ozan Kabak 15 gün içinde Avrupa’nın 5 büyük liginden bir takımla sözleşme imzalamaması durumunda Galatasaray’a dönecek. Bir yıl kiralık oynayacak. Sarı-kırmızılıların elinde satın alma bedeli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ozan Kabak
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