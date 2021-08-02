Ozan Kabak Galatasaray’a dönüyor

Ozan Kabak’ın, Galatasaray’a dönüş süreci hızlandı. Liverpool’un bonservisini almaması, Crystal Palace’ın da transferinden vazgeçmesinden sonra genç oyuncu ortada kaldı. Yıldız oyuncu Schalke’ye geri dönmek istedi. Ancak takım tarafından da reddedildi.
Alman Gazeteci Constantin Eckner, "Schalke’nin Ozan Kabak'ın maaşını ödeyecek durumu yok. Bu yüzden idmanlara bile alınmıyor." sözleri gündem oldu.
Ozan Kabak 15 gün içinde Avrupa’nın 5 büyük liginden bir takımla sözleşme imzalamaması durumunda Galatasaray’a dönecek. Bir yıl kiralık oynayacak. Sarı-kırmızılıların elinde satın alma bedeli olacak.
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