Ozan Kabak Galatasaray’a dönüyor

Ozan Kabak’ın, Galatasaray’a dönüş süreci hızlandı. Liverpool’un bonservisini almaması, Crystal Palace’ın da transferinden vazgeçmesinden sonra genç oyuncu ortada kaldı. Yıldız oyuncu Schalke’ye geri dönmek istedi. Ancak takım tarafından da reddedildi.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK

Alman Gazeteci Constantin Eckner, "Schalke’nin Ozan Kabak'ın maaşını ödeyecek durumu yok. Bu yüzden idmanlara bile alınmıyor." sözleri gündem oldu.

GALATASARAY TAKİBE ALDI, GERİ DÖNÜYOR

Ozan Kabak 15 gün içinde Avrupa’nın 5 büyük liginden bir takımla sözleşme imzalamaması durumunda Galatasaray’a dönecek. Bir yıl kiralık oynayacak. Sarı-kırmızılıların elinde satın alma bedeli olacak.



