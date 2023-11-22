Galatasaray'dan Altay Bayındır atağı! İngiltere'den olumlu dönüş alındı

Galatasaray'dan sezon sonunda Altay Bayındır hamlesi gelebilir. Muslera'nın yerine Türk bir kaleci düşünen sarı-kırmızılılar Altay Bayındır ile görüşme gerçekleştirdi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Manchester United'a transfer olduğundan beri forma yüzü göremeyen Altay Bayındır'ın İngiltere'de çok da mutlu olmadığı öğrenildi. Genç yaşından dolayı oynamak isteyen milli oyuncunun transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

SEZON SONU BEKLENECEK

Bu transferde en önemli rol Muslera'nın göstereceği performans olacak. Uruguaylı eldiven sezon sonuna kadar iyi bir performans gerçekleştirirse Altay Bayındır'ın transferinden vazgeçilecek.





