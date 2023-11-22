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Galatasaray'dan Altay Bayındır atağı! İngiltere'den olumlu dönüş alındı

22.11.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da kaleci arayışları devam ederken radara Altay Bayındır yakalandı. Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuşken sarı-kırmızılılar ne olursa olsun kaleye takviye yapmak istiyor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar olumlu dönüş aldı.

Galatasaray'dan Altay Bayındır atağı! İngiltere'den olumlu dönüş alındı
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray'dan sezon sonunda Altay Bayındır hamlesi gelebilir. Muslera'nın yerine Türk bir kaleci düşünen sarı-kırmızılılar Altay Bayındır ile görüşme gerçekleştirdi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Manchester United'a transfer olduğundan beri forma yüzü göremeyen Altay Bayındır'ın İngiltere'de çok da mutlu olmadığı öğrenildi. Genç yaşından dolayı oynamak isteyen milli oyuncunun transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

SEZON SONU BEKLENECEK

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Bu transferde en önemli rol Muslera'nın göstereceği performans olacak. Uruguaylı eldiven sezon sonuna kadar iyi bir performans gerçekleştirirse Altay Bayındır'ın transferinden vazgeçilecek.

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