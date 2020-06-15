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Galatasaray'dan Andone ve Muslera için yeni açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

Galatasaray'dan Andone ve Muslera için yeni açıklama

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumları hakkında açıklama yaptı.

"ANDONE'DE KISMİ YIRTIK"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır." denildi.

"MUSLERA AMELİYAT OLACAK"

Açıklamanında devamında "Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

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