Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi flaş transfer hamlesi! 15 milyon euro teklif edildi...

Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Ankaragücü maçına rağmen arka planda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetim hücum hattına sürpriz bir ismi transfer etmek istiyor.

4 DAKİKADA 3 GOL ATMIŞTI

Başakşehir ile Gent, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 4 dakika içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atmayı başarmıştı.

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi 20 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif yaptı. Bu teklif Belçika ekibi Gent tarafından kabul edilmedi ve pazarlıklara şimdiden başlandı.



