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Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi flaş transfer hamlesi! 15 milyon euro teklif edildi...

30.05.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi transfer harekatı başladı. Aslan, Gent'in yıldız ismi Gift Orban'a gözünü dikti. Başakşehir ile oynadıkları maçta 4 dakikada 3 gol atarak yıldızlaşan Orban'ı gözüne kestiren sarı-kırmızılılar bu transferi çok istiyor.

Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi flaş transfer hamlesi! 15 milyon euro teklif edildi...
Gift Orban

Gift Orban

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AA Gent
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Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Ankaragücü maçına rağmen arka planda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetim hücum hattına sürpriz bir ismi transfer etmek istiyor.

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4 DAKİKADA 3 GOL ATMIŞTI

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Başakşehir ile Gent, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 4 dakika içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atmayı başarmıştı.

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

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Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi 20 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif yaptı. Bu teklif Belçika ekibi Gent tarafından kabul edilmedi ve pazarlıklara şimdiden başlandı.


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