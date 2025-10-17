Galatasaray'dan antrenman tesislerine yenilikçi bir hamle! İlkay Gündoğan önerdi! Footbonaut için 2.5 milyon dolarlık yatırım...

Süper Lig devi Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrılmasının ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geçmiş ve antrenmanlarını orada yapıyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu yeni kurulan tesislere son moda, modern sistemler getirerek antrenman kalitesini arttırmak amacıyla bir yatırıma el attı.

SİPARİŞ VERİLDİ!

Sarı-kırmızılı yönetim, İlkay Gündoğan’ın da tavsiyesi üzerine futbolcuların antrenman kalitesini artırmak amacıyla 2.5 milyon dolarlık Footbonaut sisteminin siparişini verdi. Alman devi Borussia Dortmund'un yıllardır kullandığı bu yüksek teknolojili sistemin, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne kurulması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ÖNERDİ!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde transfer ettiği İlkay Gündoğan'ın bu sistem içim yönetime bir öneride bulunduğu iddia edildi. Kariyerinde Manchester City, Barcelona ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devleri bulunan Gündoğan'ın sarı kırmızılı yönetime tüm tecrübelerini aktarmak istediği gelen bilgiler arasında.

YENİLİKÇİ BİR SİSTEM

Footbonaut, oyuncuların pas, top kontrolü, refleks ve isabet becerilerini geliştirmek için tasarlanmış olup, Türkiye’de Samsunspor Akademisi tarafından da kullanıldığı biliniyor. Cimbom, bu sistem ile birlikte Okan Buruk’un antrenman metodlarını daha iyi uygulayabilmesi ve oyuncuların tıpkı Avrupa’daki meslektaşları gibi daha modern tarzda antrenman yapabilmesini sağlayacak.