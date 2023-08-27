Galatasaray'dan Arsenal ve Juventus'un listesindeki Habib Diarra için sürpriz atak!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatatasaray, bu sezon da kupayı müzesine götürmek isterken çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle tüm dünyada dikkatleri çekmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar'da transfer temasları sürerken, beklenmedik bir isim gündeme geldi.

Özellikle stoper ve 6 numara transferine öncelik veren yönetimin listesinde Nicolas Dominguz, Ndombele ve Veratti gibi isimler bulunurken, gündeme bu kez Fransa'dan genç, gelecek vadeden bir isim geldi.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euro artı bonuslarla 15 milyon euro beklentisi var.

DEVLER PEŞİNDE

Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir.

