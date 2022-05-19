Galatasaray'dan ayrılan Babel, eski takımına geri dönüyor!

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Adana Demirspor'u saha 3-2 yenen Galatasaray'da Ryan Babel veda etti.

ÜÇLÜ ÇEKTİRİP VEDA ETTİ

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Ryan Babel taraftarlara üçlü çektirip tribünleri selamladı.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve kazandığı ücret nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalan Hollandalı yıldız Ryan Babel'e de takımdan ayrılıyor. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig'den talip çıktı. Fanatik'de yer alan habere göre; Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Babel'e Türkiye'deki kariyerine başladığı eski takımı Kasımpaşa'dan teklif geldi. Hollandalı yıldız Avrupa’dan beklediği önerilerin gelmediği ve kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

RYAN BABEL'İN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Babel, Hollanda Milli Takımı formasını kariyeri boyunca 69 kez giyerken 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.



