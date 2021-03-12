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Galatasaray'dan ayrılan Belhanda Başakşehir'e mi gidiyor?

12.03.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrılan Belhanda Başakşehir'e mi gidiyor?

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! Faslı futbolcunun yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.

Galatasaray, 335 bin Euro para cezası verdiği Belhanda'nın sözleşmesini 4 maddeye dayandırarak haklı olarak tek taraflı feshetti.

Taraftarla yaşadığı kavgalar, yönetimle arasındaki sahte imza polemiği ve son zemin vukuatı Belhanda'nın sonu oldu. Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numara, transferde önceliğini Başakşehir'e verdi.

Belhanda'nın menajeri William D'Avila ara transferde Yeni Malatya'dan Youssouf Ndayishimiye'yi Başakşehir'e getirdi ve iyi ilişkiler kurdu. Alex'i Fenerbahçe'den gönderdiği dönemden beri Belhanda'yı beğenen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da bu transfere olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun maaş beklentisi ise yıllık 1.5 milyon Euro.

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Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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