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Galatasaray'dan ayrılan Belhanda, Fenerbahçe'ye teklif edildi

17.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz mart ayında Belhanda ile Galatasaray'ın yolları ayrılmıştı. Sarı kırmızılı kulüp, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıklamıştı. Belhanda'nın yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız orta saha, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye teklif edildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin konuyu masaya yatırma kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda, Fenerbahçe'ye teklif edildi

Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya'da hareketli saatler.

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. Takvim'in haberine göre, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Younes Belhanda'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.

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Fenerbahçeli yöneticiler, takımda 8 numaralı pozisyonda eksik olmamasına rağmen Belhanda'yı değerlendirmeye alacak. Haberde, Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir karar vereceği belirtildi.

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Faslı futbolcu, Galatasaray'a gelmeden önce Kanarya'nın uzun süre transfer gündeminde yer almıştı. Galatasaray ile 4 sene geçiren Younes Belhanda, 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.


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