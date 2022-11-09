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Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için yeni iddia! ''Teklifler var...''

09.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için yeni bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor spikeri Veli Yiğit, canlı yayındaki açıklamalarıyla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için yeni iddia! ''Teklifler var...''

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Teknik direktörlüğü bırakıp Galatasaray'a başkan olmayı düşündüğü ifade edilen Fatih Terim için bu kez bambaşka bir yaşandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: EN AZ 5-6 YIL...

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TRT Spor spikeri Veli Yiğit "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da "aslan gibiyim" dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var." ifadeleri kullandı.


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