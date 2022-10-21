Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in talipleri her geçen gün artıyor! Bu sefer de İngiliz devi peşine düştü...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenme kararı alan ve gelen teklifleri reddettiği söylenen Fatih Terim'e bir talip daha çıktı. İngiliz ekibi Aston Villa'nın listesinde yer aldığı öğrenilen Fatih Terim'in ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.

FATİH TERİM SON 2'YE KALDI

Aston Villa, teknik direktörlük için Pochettino ve Fatih Terim ile ilgileniyor. 9 aday arasından son 2 aday olarak kalan tecrübeli isimler için girişimlere başlayan İngiliz ekibi, hem Fatih Terim ile hem de Pochettino ile görüşme gerçekleştirecek. (Daily Mail)



