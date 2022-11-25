Galatasaray'dan ayrılan Feghouli İstanbul'da kaldı! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Galatasaray'dan sezon başı ayrılan ve devre arasına kadar hiçbir takımda forma giyemeyen Feghouli'nin yeni adresi belli oldu. Türkiye ve İstanbul'da yaşamını sürdürmek isteyen yıldız oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY İSTEMEMİŞTİ

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı takımda indirip yapıp kalmak isteyen Feghouli'nin talebi Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedilmişti. Sarı-kırmızılı takımda 3.5 milyon Euro kazanan Feghouli'nin, bu ücretin çok çok altına bir paraya Fatih Karagümrük ile anlaştığı öğrenildi. (Fanatik)

