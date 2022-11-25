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Galatasaray'dan ayrılan Feghouli İstanbul'da kaldı! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

25.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük'le anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Sarı-kırmızılıların, ilerleyen yaşı nedeniyle sözleşme önermediği Feghouli, İstanbul'daki kurulu düzenini bozmak istemediği için Fatih Karagümrük'ün teklifini kabul etti.

Galatasaray'dan ayrılan Feghouli İstanbul'da kaldı! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Galatasaray'dan sezon başı ayrılan ve devre arasına kadar hiçbir takımda forma giyemeyen Feghouli'nin yeni adresi belli oldu. Türkiye ve İstanbul'da yaşamını sürdürmek isteyen yıldız oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY İSTEMEMİŞTİ

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Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı takımda indirip yapıp kalmak isteyen Feghouli'nin talebi Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedilmişti. Sarı-kırmızılı takımda 3.5 milyon Euro kazanan Feghouli'nin, bu ücretin çok çok altına bir paraya Fatih Karagümrük ile anlaştığı öğrenildi. (Fanatik)

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