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Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Son fotoğrafına bakan bir kez daha bakıyor...

29.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Marcao’nun sakatlandığını açıklamıştı. Brezilyalı stoperin sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtilmişti. Marcao'nun son hali ise sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Son fotoğrafına bakan bir kez daha bakıyor...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

SON HALİ YÜREK BURKTU

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Marcao'nun son halini gören Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncusunu tanımakta güçlük çekti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marcao'nun geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelmişti.

"YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

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Sevilla taraftarı, 12 milyon Euro bedel ödenen Marcao'ya şimdiden yılın en kötü transferi gözüyle bakıyor. Marcao'nun fizik kalitesinin düştüğü ve toparlanmasının çok uzun süreceği ifade ediliyor.

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