Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Son fotoğrafına bakan bir kez daha bakıyor...

Sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

SON HALİ YÜREK BURKTU

Marcao'nun son halini gören Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncusunu tanımakta güçlük çekti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marcao'nun geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelmişti.

"YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

Sevilla taraftarı, 12 milyon Euro bedel ödenen Marcao'ya şimdiden yılın en kötü transferi gözüyle bakıyor. Marcao'nun fizik kalitesinin düştüğü ve toparlanmasının çok uzun süreceği ifade ediliyor.

