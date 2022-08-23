Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed'e büyük şok

Fransa Ligue 1 kariyerine iyi başlayamayan Mostafa Mohamed'in macerası sona erecek gibi...
Nantes'te istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Mısırlı golcü mutsuz durumda. Taraftarlar tarafından da eleştirilen Mostafa Mohamed sezon sonunda kesin olarak Türkiye'ye dönmenin planlarını yapıyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almadığı için takımdan gönderilen Mostafa Mohamed, sezon sonunda takıma katılarak kendisini tekrardan ispatlamak için çalışacak.
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