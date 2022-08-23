SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed'e büyük şok

Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed'e büyük şok

23.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed büyük bir şok yaşadı. Takıma katıldığı ilk günden beri alışma sürecini bir türlü atlatamayan Mısırlı golcünün bileti kesilmek üzere...

Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed'e büyük şok

Fransa Ligue 1 kariyerine iyi başlayamayan Mostafa Mohamed'in macerası sona erecek gibi...

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

1faa89a008714d1abfb506108cbe46fc

Nantes'te istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Mısırlı golcü mutsuz durumda. Taraftarlar tarafından da eleştirilen Mostafa Mohamed sezon sonunda kesin olarak Türkiye'ye dönmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY GÖNDERMİŞTİ

60183abbd265a20670e0a001

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almadığı için takımdan gönderilen Mostafa Mohamed, sezon sonunda takıma katılarak kendisini tekrardan ispatlamak için çalışacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feghouli, sürpriz bir takıma imza atıyor!Feghouli, sürpriz bir takıma imza atıyor!
Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...
Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!
Anahtar Kelimeler:
Mostafa Mohamed galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, santrfor transferini bitirdi!

Fenerbahçe, santrfor transferini bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.