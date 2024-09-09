Galatasaray'dan ayrıldı, şimdi kimse tanıyamıyor! Ndombele'nin son hali herkesi şaşırttı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Tanguy Ndombele, İngiliz ekibi Tottenham'a veda ederken Ligue 1 ekibi Nice'te yeni bir başlangıç yaptı.

TOTTENHAM'A VEDA ETTİ

Fransız orta saha oyuncusu, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala haziran ayında karşılıklı anlaşarak Tottenham'dan ayrılmıştı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Nice'de kendisine yeni bir sayfa açan 27 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Nice'in paylaştığı karelerde, Galatasaray'da olduğu dönemdeki fazla kilolarından kurtulan Ndombele oldukça fit gözüktü.