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Galatasaray'dan ayrıldı, şimdi kimse tanıyamıyor! Ndombele'nin son hali herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 12:37
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde gerek performansıyla gerekse fiziğiyle eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele'nin son hali şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrıldı, şimdi kimse tanıyamıyor! Ndombele'nin son hali herkesi şaşırttı
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Nice
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Tanguy Ndombele, İngiliz ekibi Tottenham'a veda ederken Ligue 1 ekibi Nice'te yeni bir başlangıç yaptı.

TOTTENHAM'A VEDA ETTİ

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Fransız orta saha oyuncusu, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala haziran ayında karşılıklı anlaşarak Tottenham'dan ayrılmıştı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

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Nice'de kendisine yeni bir sayfa açan 27 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Nice'in paylaştığı karelerde, Galatasaray'da olduğu dönemdeki fazla kilolarından kurtulan Ndombele oldukça fit gözüktü.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig galatasaray ndombele
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