Galatasaray'dan ayrılınca verdi veriştirdi, o isimden transferi sonrası beklenmedik sözler: Okan Buruk dediğini yapmadı!

Galatasaray, Fransız ekibi Lens'ten kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski’nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, oyuncunun geçici transferi ve ilerleyen sezonlar için zorunlu satın alma opsiyonu konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

GALATASARAY'I ANLATTI

Sarı-Kırmızılılar'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki oyuncu Rennes'e transferi sonrası düzenlenen basın sarı kırmızılı takımda geçirdiği zamanı anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OKAN BURUK DEDİĞİNİ YAPMADI"

Frankowski "Türkiye’deki dönemimden memnun değilim diyemem. Güzel bir tecrübeydi. Her şeyi kazandık; hem ligi hem de Türkiye kupasını. Ancak oynadığım mevki ile ilgili, transfer olmadan önce Okan Buruk, tıpkı Lens kulübünde oynadığın gibi 3-4-3 oynayacağız dedi. 45 dakika sonunda 4-4-2’ye geçtik ve ben sağ bek oldum. Kazanınca da bu sistemi korudu. Benim için biraz oldu. Rennes kulübünün opsiyonu var. Umarım uzun yıllar Rennes forması giyerim." ifadelerini kullandı.