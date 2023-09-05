Galatasaray'dan ayrılıp, Pendikspor'a gidiyor! Fredrik Midtsjö'den çok sürpriz imza...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren ve burada birbirinden zorlu rakiplerle eşleşen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da Ndombele'nin gelişi sonrasında sürpriz bir ayrılık yaşanmaya oldukça yakın. İddiaya göre Galatasaray bu transferin hemen ardından Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile yollarını ayırdı. Başarılı orta saha oyuncusu Süper Lig ekibi Pendikspor'a bonservisi ile transfer oldu.

2+1 YILLIK İMZA

Fanatik'te yer alan habere göre; Fredrik Midtsjö, bu hafta içi Pendikspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS BEDELİ...

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferden 2 milyon Euro bonservis kazanacak. Geçen sezonun başında AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a transfer olan Fredrik Midtsjö için Sarı-Kırmızılı yönetim 3.5 milyon Euro ödemişti.

GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Fredrik Midtsjö, bu sezon ise 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Molde deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına galibiyeti getirdi.

