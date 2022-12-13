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Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için karar çıktı!

13.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 7 milyon Euro bedel karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Victor Nelsson hakkında karar verildi. Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Victor Nelsson'u ikna etti.

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için karar çıktı!
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
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Dünya Kupası için liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısı için kolları sıvadı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer planını da belirledi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

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Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Victor Nelsson'a sarı-kırmızılılardan ret cevabı geldi. Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Galatasaray'da Victor Nelsson ikna edildi.

SEZON SONUNDA TEKRAR BAKILACAK

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Sezon sonunda Victor Nelsson için gelen tekliflere tekrar bakacağı öğrenilen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik Victor Nelsson'u takımda tuttu. Sezon başında Marcao ile birlikte Sevilla'ya gitmek üzere olan Victor Nelsson, son anda takımda kalmıştı.


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Victor Nelsson galatasaray dünya kupası verildi süper li

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