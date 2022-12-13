Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için karar çıktı!

Dünya Kupası için liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısı için kolları sıvadı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer planını da belirledi.
Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Victor Nelsson'a sarı-kırmızılılardan ret cevabı geldi. Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Galatasaray'da Victor Nelsson ikna edildi.
Sezon sonunda Victor Nelsson için gelen tekliflere tekrar bakacağı öğrenilen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik Victor Nelsson'u takımda tuttu. Sezon başında Marcao ile birlikte Sevilla'ya gitmek üzere olan Victor Nelsson, son anda takımda kalmıştı.