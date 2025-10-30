Galatasaray'dan bahis skandalı sonrası flaş açıklama! "Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kulübün sponsor firmasının proje tanıtım lansmanına katıldı.

"GALATASARAY BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL EDEMEZ"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, hakemlerin bahis oynaması konusuyla ilgili olarak, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşmelerimizi yaptığımız duyurularla Türk futbol camiasına, herkese anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuya her seviyede destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Özbek, Nijeryalı futbolcu Vicitor Osimhen ile firmanın projeleri için reklam filminde oynayacağını belirterek, "Victor, Türkiye’ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Onun transferi için de sözleşmemizde yazdığı gibi bu çekimden dolayı yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir katkı olacak" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA DÜNYA BASINI BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Galatasaray’ın bir dünya kulübü olduğunu vurgulayan Abdullah Kavukcu ise, "Şu anda dünya basını bizimle görüşmek istiyor. Geldiğimiz nokta çok farklı. Bu da sponsorların bize bakış açısını çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkartıyor. Victor’un transferinde konuşuyorduk. Herkesin sorduğu sponsorluklar nereden gelecek diye sorunun cevabının biri sponsorumuz. 6 milyonluk sponsorluğun 2 milyonunu veriyorlar. Diğer iki sponsorumuz da var. Başkanım daha sonra açıklar. Biz aynı zamanda sponsorlarımıza da destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.