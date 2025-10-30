SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan bahis skandalı sonrası flaş açıklama! "Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili başlattığı soruşmada gerekli araştırmaların bir an önce yapılıp kararın verilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'dan bahis skandalı sonrası flaş açıklama! "Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor..."
Emre Şen

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kulübün sponsor firmasının proje tanıtım lansmanına katıldı.

"GALATASARAY BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL EDEMEZ"

Galatasaray dan bahis skandalı sonrası flaş açıklama! "Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor..." 1

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, hakemlerin bahis oynaması konusuyla ilgili olarak, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşmelerimizi yaptığımız duyurularla Türk futbol camiasına, herkese anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuya her seviyede destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Özbek, Nijeryalı futbolcu Vicitor Osimhen ile firmanın projeleri için reklam filminde oynayacağını belirterek, "Victor, Türkiye’ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Onun transferi için de sözleşmemizde yazdığı gibi bu çekimden dolayı yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir katkı olacak" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA DÜNYA BASINI BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Galatasaray dan bahis skandalı sonrası flaş açıklama! "Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor..." 2

Galatasaray’ın bir dünya kulübü olduğunu vurgulayan Abdullah Kavukcu ise, "Şu anda dünya basını bizimle görüşmek istiyor. Geldiğimiz nokta çok farklı. Bu da sponsorların bize bakış açısını çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkartıyor. Victor’un transferinde konuşuyorduk. Herkesin sorduğu sponsorluklar nereden gelecek diye sorunun cevabının biri sponsorumuz. 6 milyonluk sponsorluğun 2 milyonunu veriyorlar. Diğer iki sponsorumuz da var. Başkanım daha sonra açıklar. Biz aynı zamanda sponsorlarımıza da destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalıyla ilgili olay yaratan iddia! "Maçın hakemi 400 bin basıp, 5 milyon TL kazanmış"Bahis skandalıyla ilgili olay yaratan iddia! "Maçın hakemi 400 bin basıp, 5 milyon TL kazanmış"
Geleceğin yıldızları Antalya'da! Football Federations Cup U16 yine Türkiye'deGeleceğin yıldızları Antalya'da! Football Federations Cup U16 yine Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
bahis galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.