Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş hamle! Yönetim yıldız isimle görüşerek maaşına dev bir zam yaptı... En çok kazanan yerli oluyor...

Süper Lig devi Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği son bulmuş görünüyor. Sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmalarından dolayı kadroda kayıp yaşamak istemezken, Suudi ekibi Neom’dan gelen teklif Barış’ın aklını çelmişti. Cimbom Neom’dan gelen tüm teklifleri reddederek flaş bir hamle gerçekleştirdi.

BARIŞ’A ZAM!

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2,5 milyon euro kazanan milli futbolcuya, Suudi ekibi Neom’dan 10 milyon euro teklif sunulduğu biliniyordu. Barış Alper Yılmaz takımda kalmak için maaş artışı talep etti. Sarı kırmızılı yöneticiler yıldız ismi kadrosunda tutmak için hamle yaptı. Yönetimin aldığı karara göre, Barış Alper’in yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine yükselecek.

EN ÇOK KAZANAN YERLİ…

Sarı kırmızılı takımda maaş bütçelerinin bir anda yükselmesi yönetim için sıkıntı yaratırken, Barış Alper Yılmaz’ın kaybedilmek istenmemesi maaş artışında etkili oldu. Barış’a yapılan zamla birlikte böylece genç oyuncu, kulübün en çok kazanan yerli futbolcusu konumuna gelecek.

Ayrıca başarı bonusları kapsamında, milli futbolcunun 1 milyon euroya kadar ek kazanç sağlayacağı ve toplamda 5 milyon euro maaş alabileceği iddia edildi.

NEOM’DAN REKOR TEKLİF VARDI

Suudi Arabistan ekibi Neom’un Galatasaray’a son olarak yaptığı 40 milyon euro + bonusları içeren teklif sarı kırmızılılar tarafından reddedilmişti. Öte yandan Neom Barış’a da yıllık 10 milyon euro sunarak transfer için büyük bir adım atmıştı.