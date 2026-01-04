SPOR

Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya veda mesajı geldi! Ayrılık açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor maçı basın toplantısında bahsettiği üzere Berkan Kutlu ile yollar resmen ayrıldı. Cimbom, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda oyuncuya veda etti. İşte veda klibi...

Burak Kavuncu
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Berkan Kutlu için bir paylaşım yaptı ve oyuncuya veda ettiğini duyurdu.

GALATASARAY AÇIKLADI!

Galatasaray Berkan Kutlu ile olan ayrılığını resmen duyurdu...

''Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun! '' denildi.

BERKAN KUTLU'DAN VEDA MESAJI GELDİ

Berkan Kutlu, "Bir yanım hüzünlü ancak, daha fazla hissettiklerim; mutluluk, huzur ve gurur... Hayalime eriştiğim için mutluyum. Her zaman G.Saray'a layık bir sporcu olabilmek adına verdiğim çabadan ötürü huzurluyum.'' dedi.

