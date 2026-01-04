Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya veda mesajı geldi! Ayrılık açıklandı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Berkan Kutlu için bir paylaşım yaptı ve oyuncuya veda ettiğini duyurdu.

GALATASARAY AÇIKLADI!

Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.



Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun! 💛❤️ pic.twitter.com/6xq7UKXCxj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2026

Galatasaray Berkan Kutlu ile olan ayrılığını resmen duyurdu...

''Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun! '' denildi.

BERKAN KUTLU'DAN VEDA MESAJI GELDİ

Berkan Kutlu, "Bir yanım hüzünlü ancak, daha fazla hissettiklerim; mutluluk, huzur ve gurur... Hayalime eriştiğim için mutluyum. Her zaman G.Saray'a layık bir sporcu olabilmek adına verdiğim çabadan ötürü huzurluyum.'' dedi.