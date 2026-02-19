SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1 tutkunlarına müjde! Türkiye'ye geri dönüyor: İşte o tarih

Formula 1’de hayata geçirilmesi planlanan rotasyon sistemi Türkiye için yeni bir fırsat doğurdu. FIA ile yürütülen görüşmelerde sona yaklaşılırken, 2027 sezonunda İstanbul’un yeniden takvimde yer alması bekleniyor. Resmi imzalar için artık geri sayım başladı. İşte detaylar...

Formula 1 tutkunlarına müjde! Türkiye'ye geri dönüyor: İşte o tarih
Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de planlanan rotasyon sistemi, Türkiye için yeniden kapıyı aralıyor. Takvimde bazı etapların dönüşümlü olarak yer alacağı yeni model kapsamında son olarak Spanish Grand Prix’nin, Belgian Grand Prix ile dönüşümlü organize edileceğinin duyurulması dikkat çekmişti. Bu gelişme, uzun süredir takvime dönmesi beklenen Türkiye adına umutları artırdı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Formula 1 tutkunlarına müjde! Türkiye ye geri dönüyor: İşte o tarih 1

Motorsport Türkiye’nin aktardığı bilgilere göre; FIA, F1 yönetimi ve Türkiye temsilcileri arasındaki temaslarda önemli mesafe kaydedildi. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı, resmi imzaların ise henüz atılmadığı belirtildi.

RESMİ DUYURU YAPILACAK

Formula 1 tutkunlarına müjde! Türkiye ye geri dönüyor: İşte o tarih 2

Haberde, sürecin artık son aşamaya geldiği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Evrak sürecinin tamamlanmasının ardından resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Planlamaya göre Türkiye’nin 2027 sezonu itibarıyla yeniden takvimde yer alması öngörülüyor. İstanbul’da koşulacak bir yarışın, rotasyon sistemi içinde kalıcı bir yer edinmesi hedeflenirken, motor sporları tutkunları şimdiden resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem olduAvrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu
F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Formula 1 son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.