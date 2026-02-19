Formula 1 tutkunlarına müjde! Türkiye'ye geri dönüyor: İşte o tarih

Formula 1’de planlanan rotasyon sistemi, Türkiye için yeniden kapıyı aralıyor. Takvimde bazı etapların dönüşümlü olarak yer alacağı yeni model kapsamında son olarak Spanish Grand Prix’nin, Belgian Grand Prix ile dönüşümlü organize edileceğinin duyurulması dikkat çekmişti. Bu gelişme, uzun süredir takvime dönmesi beklenen Türkiye adına umutları artırdı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Motorsport Türkiye’nin aktardığı bilgilere göre; FIA, F1 yönetimi ve Türkiye temsilcileri arasındaki temaslarda önemli mesafe kaydedildi. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı, resmi imzaların ise henüz atılmadığı belirtildi.

RESMİ DUYURU YAPILACAK

Haberde, sürecin artık son aşamaya geldiği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Evrak sürecinin tamamlanmasının ardından resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Planlamaya göre Türkiye’nin 2027 sezonu itibarıyla yeniden takvimde yer alması öngörülüyor. İstanbul’da koşulacak bir yarışın, rotasyon sistemi içinde kalıcı bir yer edinmesi hedeflenirken, motor sporları tutkunları şimdiden resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda.