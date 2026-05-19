Galatasaray'dan Bernardo Silva bombası! İlkay devrede

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'yı transfer etmek için harekete geçti. İlkay Gündoğan da transfer için devrede.

Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak toplamda 26. zaferini ilan eden Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için vakit kaybetmeden harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Avrupa'da ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların, orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

BİR NUMARALI HEDEF BERNARDO SILVA

Orta saha bölgesine dünya çapında ve üst düzey bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Premier Lig devi Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bernardo Silva için uzun süredir zemin yokladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların, Portekizli süperstarı kadroya katmak için tüm mali şartları zorlamaya hazır olduğu ve Okan Buruk'un da bu isme onay verdiği belirtildi.

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFER İÇİN DEVREDE

Bu dev transfer harekatındaki en dikkat çeken detay ise İlkay Gündoğan oldu. Kasımpaşa maçının ardından konuşan ve "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular" diyen İlkay'ın, Bernardo Silva ile ocak ayından bu yana temas halinde olduğu sızdı. Tecrübeli yıldızın daha önce Portekizli eski takım arkadaşı için, "Numarası bende var, ne gerekiyorsa yaparım" şeklindeki sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

