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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kaan Ayhan çalımı!

15.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için savaşıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kaan Ayhan çalımı!
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Beşiktaş ve Galatasaray, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.

Takvim'in iddiasına göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'İstiyoruz' ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Cim Bom'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, bizzat milli futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti.

Şimdi gözler Siyah beyazlıların yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kaan Ayhan
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