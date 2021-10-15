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Babel'den flaş itiraf: Gittiğime pişmanım

15.10.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Ryan Babel yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu.

Babel'den flaş itiraf: Gittiğime pişmanım
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajta kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.

Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.

Babel Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın Almanya'da başarısız olmasına neden olduğunu belirterek geriye dönüp baktığında Hoffenheim hamlesinin yapmaması gereken bir transfer hamlesi olarak baktığını belitti.

Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Galatasaray ve Fulham'da forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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