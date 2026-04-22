SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer! Ortalık yine çok karışacak

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang için Beşiktaş devreye girdi. Başkan Serdal Adalı, altyapılarından yetişen yıldız için masaya oturuyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer! Ortalık yine çok karışacak
Emre Şen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu tamamen değiştirmeye karar veren Beşiktaş, transfer çalışmalarına fırtına gibi başladı. Siyah-beyazlı yönetimin bu bölge için belirlediği ilk hedef ise taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim: Devre arasında ezeli rakip Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla dikkat çeken Noa Lang!

SERDAL ADALI MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray yönetiminin yüksek bonservis bedeli nedeniyle kalıcı olarak kadrosuna katmayı düşünmediği Hollandalı yıldız için Beşiktaş kurmayları düğmeye bastı. Transfer operasyonunu bizzat yürüten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu kritik zirvede oyuncunun mali şartları hakkında ön bilgi alan Başkan Adalı'nın, alınan olumlu geri dönüşün ardından önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kulübü Napoli ile resmi olarak masaya oturma kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

HEDEF: ESKİ ALTYAPI OYUNCUSUNU GERİ GETİRMEK

Bu transfer operasyonunu Beşiktaş için özel kılan çok önemli bir detay daha var. Bilindiği üzere Noa Lang, çocukluk yıllarında babasının durumu nedeniyle Türkiye'de yaşamış ve o dönem Beşiktaş altyapısında forma giymişti. Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve yönetimin en büyük hedefi; kulübün altyapısından geçen ve o havayı soluyan Hollandalı yıldızı yeniden yuvaya döndürmek.

Daha önce Galatasaray'a kiralık gelen Milot Rashica'yı bonservisiyle kadrosuna katarak ezeli rakibine büyük bir çalım atan Kara Kartal, Serdal Adalı'nın çok istediği Noa Lang transferiyle bu operasyonun bir benzerini tekrarlamaya hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Noa Lang
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.