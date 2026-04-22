Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer! Ortalık yine çok karışacak

Yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu tamamen değiştirmeye karar veren Beşiktaş, transfer çalışmalarına fırtına gibi başladı. Siyah-beyazlı yönetimin bu bölge için belirlediği ilk hedef ise taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim: Devre arasında ezeli rakip Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla dikkat çeken Noa Lang!

SERDAL ADALI MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray yönetiminin yüksek bonservis bedeli nedeniyle kalıcı olarak kadrosuna katmayı düşünmediği Hollandalı yıldız için Beşiktaş kurmayları düğmeye bastı. Transfer operasyonunu bizzat yürüten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu kritik zirvede oyuncunun mali şartları hakkında ön bilgi alan Başkan Adalı'nın, alınan olumlu geri dönüşün ardından önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kulübü Napoli ile resmi olarak masaya oturma kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

HEDEF: ESKİ ALTYAPI OYUNCUSUNU GERİ GETİRMEK

Bu transfer operasyonunu Beşiktaş için özel kılan çok önemli bir detay daha var. Bilindiği üzere Noa Lang, çocukluk yıllarında babasının durumu nedeniyle Türkiye'de yaşamış ve o dönem Beşiktaş altyapısında forma giymişti. Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve yönetimin en büyük hedefi; kulübün altyapısından geçen ve o havayı soluyan Hollandalı yıldızı yeniden yuvaya döndürmek.

Daha önce Galatasaray'a kiralık gelen Milot Rashica'yı bonservisiyle kadrosuna katarak ezeli rakibine büyük bir çalım atan Kara Kartal, Serdal Adalı'nın çok istediği Noa Lang transferiyle bu operasyonun bir benzerini tekrarlamaya hazırlanıyor.