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Galatasaray'dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması!

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Alman kulübüne ödenecek kiralama bedelini de açıkladı.

Galatasaray'dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması!
Burak Kavuncu

Galatasaray, savunma hattına yaptığı El Chadaille Bitshiabu transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki Fransız stoperi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması! 1

Galatasaray ile RasenBallsport Leipzig GmbH arasında yapılan anlaşmaya göre Bitshiabu'nun geçici transferi için 2 milyon euro ödeme yapılacak.

Sarı-kırmızılıların anlaşmasında satın alma opsiyonunun 28 milyon euro olduğu ve bu hakkın Galatasaray'ın talebine bağlı bulunduğu belirtildi.

BİTSHİABU'NUN MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması! 2

Galatasaray, Fransız futbolcuya 2026-2027 sezonunda net 2 milyon euro sabit ücret ödeyecek.

21 yaşındaki stoper, sezon boyunca Galatasaray'ın savunma rotasyonunda görev yapacak ve performansıyla satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda belirleyici olacak.

GALATASARAY'IN BİTSHİABU PLANI

Galatasaray dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması! 1

Galatasaray, genç oyuncuyu öncelikle kiralık olarak kadrosuna katarken, sezon sonunda 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkını elinde bulunduracak.

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Bitshiabu, 2026-2027 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

"BANA KALPTEN DEĞER VERDİ..."

Galatasaray dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması! 4

El Chadaille Bitshiabu, "Çok çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler Galatasaray'a. Ayrıca başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle bütün Galatasaray taraftarlarına merhaba demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz onlarla ve büyük zaferlere de imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Dursun Özbek ise, "Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray için önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde inşallah güzel bir sezon geçirir sakatlık olmadan. Başarılı bir sezon diliyorum." açıklamasında bulundu.

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transfer RB Leipzig galatasaray
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