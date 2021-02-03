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Galatasaray'dan Boupendza bombası!

03.02.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Boupendza bombası!

Transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray, Boupendza'yı kadrosuna katmak için uğraş verdi. Kulüpten yıldız isim için açıklama geldi.

Ocak transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği son günde sürdü. Son ana kadar transfer için uğraşan Aslan, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

BOUPENDZA TEKLİFİ

Galatasaray transferin son saatlerinde forvet takviyesi yapmak için atağa kalktı. Hatayspor'dan Aaron Boupendza ile ilgilenen Galatasaray, Süper Lig ekibiyle transfer teması kurdu.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, "Galatasaray, Boupendza transferi için görüşmelere başladı. Udinese ve Krasnodar'ın 5 milyon euro teklifini Hatayspor reddetmişti. Başakşehir transfer etmek istemişti. Şu anda ada Galatasaray görüşme aşamasında." diye konuştu.

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HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.

HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI

"Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.

ETHEM SUNAR AÇIKLADI

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Galatasaray'dan Boupendza için teklif aldıklarını doğrularken, "Sabah saatlerinde Galatasaray ile bir temasımız oldu ama indirime yanaşmayacağımızı söyledik. Galatasaray'ın son teklifi futbolcu takası ve biraz para ama o teklif bize uymayacağı için kabul etmedik" ifadelerini kullandı.


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transfer dönemi bitmiş bunun neresi bomba haber?!
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