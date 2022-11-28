Galatasaray'dan Bruma taktiği! Fenerbahçe'nin izlediği yolun aynısı izlenecek

Galatasaray, devre arasında yabancı oyuncu transferi yapabilmek için Bruma taktiği uygulayacak. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer etmesine rağmen yaşadığı sakatlık sonrası TFF'ye bildirilmeyen Bruma, yabancı kontenjanını doldurmamıştı.

GALATASARAY'DAN AYNI TAKTİK

Sarı-kırmızılıların oynadığı Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'a benzer bir taktik uygulanacak. Sahalardan uzun süre uzak kalacak oyuncunun lisansı dondurulacak ve askıya alınacak. Bu sayede sarı-kırmızılı yetkililer ekstra bir yabancı oyuncu daha kadrosuna katabilecek.

SEZON SONUNA KADAR YOK

Mathias Ross'un minimum 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Takıma alışma ve eski performansına yetişme süresi ele alındığında sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılar Mathias Ross'tan fayda alamayacaktı. Galatasaray yönetiminin izlediği bu taktik sayesinde, Mathias Ross'un yerine yabancı bir oyuncu transfer edilebilecek.

