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Galatasaray'dan Bruma taktiği! Fenerbahçe'nin izlediği yolun aynısı izlenecek

28.11.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon başında Jorge Jesus tarafından kadro dışı bırakılan ve yabancı kontenjanını rahatlatan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın aklına aynı fikri getirdi. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Mathias Ross'un yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle bu yol izlenecek.

Galatasaray'dan Bruma taktiği! Fenerbahçe'nin izlediği yolun aynısı izlenecek
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray, devre arasında yabancı oyuncu transferi yapabilmek için Bruma taktiği uygulayacak. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer etmesine rağmen yaşadığı sakatlık sonrası TFF'ye bildirilmeyen Bruma, yabancı kontenjanını doldurmamıştı.

GALATASARAY'DAN AYNI TAKTİK

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Sarı-kırmızılıların oynadığı Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'a benzer bir taktik uygulanacak. Sahalardan uzun süre uzak kalacak oyuncunun lisansı dondurulacak ve askıya alınacak. Bu sayede sarı-kırmızılı yetkililer ekstra bir yabancı oyuncu daha kadrosuna katabilecek.

SEZON SONUNA KADAR YOK

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Mathias Ross'un minimum 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Takıma alışma ve eski performansına yetişme süresi ele alındığında sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılar Mathias Ross'tan fayda alamayacaktı. Galatasaray yönetiminin izlediği bu taktik sayesinde, Mathias Ross'un yerine yabancı bir oyuncu transfer edilebilecek.

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