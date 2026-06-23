Galatasaray'dan Bruno Fernandes kararı! İşte bonservisi

Süper Lig'de yeni sezon planlamasını sürdüren ve taraftarını heyecanlandıracak bir 10 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer listesindeki en flaş isimlerden biri olan Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için yapılan ilk temaslar, devasa maliyet engeline takıldı.

MANCHESTER UNITED'DAN 50 MİLYON EURO'LUK BARAJ

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de asist krallığına ulaşan ve kalitesiyle dünya futbolunun en elit on numaraları arasında gösterilen Portekizli yıldız için Galatasaray'ın nabız yoklaması, İngiliz devinin katı tutumuyla karşılaştı. Manchester United yönetimi, takımın beyni konumundaki kaptanının bonservisi için kapıyı tam 50 milyon Euro'dan açtı.

Galatasaray yönetimi, bu astronomik rakamı pazarlıklarla 25-30 milyon Euro seviyelerine çekmek için strateji belirlese de asıl şok oyuncu cephesinde yaşandı.

FERNANDES'İN MAAŞ TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Bonservis görüşmelerinin yanı sıra Bruno Fernandes'in menajeriyle de temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, oyuncunun yıllık maaş beklentisini duyunca adeta şoke oldu. Portekizli yıldızın Galatasaray'dan sezonluk net 21 milyon Euro talep etmesi, transfer operasyonunu anında çıkmaza soktu.

Hem kulübün hem de oyuncunun bu aşırı yüksek ekonomik talepleri karşısında Galatasaray yönetimi, transferde şimdilik geri adım atma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Fernandes ve Manchester United cephesinde ciddi bir indirim yaşanması halinde süreci yeniden değerlendirecek. Rakamlarda beklenen esnemenin olmaması durumunda ise listedeki diğer güçlü alternatifler için resmi adımlar atılacak.