Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Görüşmeler resmen başladı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona çok daha güçlü ve dinamik bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Galatasaray, transfer piyasasındaki vitesini iyice artırdı. Kısa süre önce Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile anlaşmaya vararak orta sahasını güçlendirme yolunda büyük bir adım atan sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattı için de gözünü Almanya'ya çevirdi. Cimbom, Eintracht Frankfurt forması giyen genç milli yıldızımız Can Uzun'u renklerine bağlamak için somut hamleler yapmaya başladı.

TEMSİLCİLERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Geleceğe yönelik potansiyelli isimler üzerinde titizlikle duran Galatasaray yönetimi, Can Uzun transferi için ilk ciddi girişimini gerçekleştirdi. Gelen bilgilere göre, sarı-kırmızılı kurmaylar doğrudan 20 yaşındaki yetenekli futbolcunun temsilcileriyle masaya oturdu. Oyuncunun kariyer planlaması ve Türkiye ihtimaline bakış açısı hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Galatasaray cephesinin bu transferdeki ilgisinin son derece net ve somut bir seviyede olduğu vurgulandı.

KULÜPLER ARASINDA HENÜZ RESMİ GÖRÜŞME YOK

Oyuncu tarafıyla yürütülen bu sıcak pazarlıklara rağmen, bonservis süreci için henüz resmi bir sürecin başlamadığı ifade edildi. Şu aşamada Galatasaray ile Eintracht Frankfurt yetkilileri arasında Can Uzun'un transferine dair kulüpler düzeyinde bir görüşme trafiği bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin gidişatına göre kısa süre içinde Alman devinin kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor.