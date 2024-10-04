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Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Son 12 maçta 11.kez...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 17:03
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, kötü bir istatistiğe imzasını attı. Cimbom, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Son 12 maçta 11.kez...

UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

12 MAÇTA 11. KEZ

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Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.

TAM 20 GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ

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Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.

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