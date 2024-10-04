Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Son 12 maçta 11.kez...

UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

12 MAÇTA 11. KEZ

Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.

TAM 20 GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.