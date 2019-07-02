Galatasaray'dan çifte bomba! Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıkladı. ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti." JIMMY DURMAZ AÇIKLAMASI Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti JIMMY DURMAZ'DAN AÇIKLAMALAR Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim’in de Türkiye’nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jakup Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'FATİH TERİM TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" dedi. Başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu’nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!” ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN AÇIKLAMALAR Galatasaray’ın yeni transferi Şener Özbayraklı, çok büyük bir camiaya geldiğini ve bunun için de mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok büyük bir camiaya geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirten Şener, "Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur" şeklinde konuştu.