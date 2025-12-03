Galatasaray'dan derbinin hakemi için olay başvuru! Resmen şikayet ettiler

Fenerbahçe ile oynanan kritik derbinin ardından Galatasaray cephesinde hakem tepkisi büyüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’un kararlarını “maçın gidişatını etkileyen hatalar” olarak değerlendirerek harekete geçti. Kulüp yetkilileri, tartışmalı pozisyonları içeren kapsamlı bir dosya hazırlayıp Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR DOSYALANDI

Derbi sonrası özellikle bazı kart ve faul kararlarına yoğun itirazda bulunan Galatasaray kurmayları, teknik ekibin raporlarını da toplayarak detaylı bir çalışma yaptı. Bu dosyada, Yasin Kol’un “gözden kaçırdığı” veya “yanlış değerlendirdiği” düşünülen çok sayıda pozisyona yer verildi. Yönetim, bu pozisyonların hakem performansı açısından incelenmesini istedi.

"YASİN KOL'U İSTEMİYORUZ"

Galatasaray'ın sunduğu raporda, Yasin Kol'u bir daha kendi maçlarında istemedikleri de yer aldı. Ne kendi evlerinde ne de deplasmanda Yasin Kol'un kendi maçlarını bir kez daha yönetmesini istemeyen Galatasaray yönetimi bu talebini de TFF'ye sundu.

‘ADALET İSTİYORUZ’ MESAJI

TFF'ye yapılan resmi başvurunun ardından Galatasaray’ın, hakem standartlarının iyileştirilmesi konusunda daha sıkı adımlar atılmasını talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, derbinin önemine dikkat çekerek “Sahada adalet istiyoruz” mesajını net şekilde iletti.

Galatasaray cephesinde sürecin yakından takip edileceği, TFF'nin vereceği yanıt ve olası değerlendirmelerin camiada merakla beklendiği aktarıldı.