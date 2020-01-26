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Galatasaray'dan Didier Drogba açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, eski oyuncusu Didier Drogba ve bazı isimlerle ilgili teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklindeki haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan Didier Drogba açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Didier Drogba

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