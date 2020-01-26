Galatasaray'dan Didier Drogba açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.