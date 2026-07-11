Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak operasyon! Hedefteki isim Federico Valverde...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üst seviyede tutan Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmayların günlerdir büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü orta saha arayışlarında rotanın İspanya'ya çevrildiği ve masadaki ismin Real Madrid'in 25 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Federico Valverde olduğu ortaya çıktı.

HEDEF YENİ BİR 'OSIMHEN ETKİSİ' YARATMAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının, bu transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak, "Havalimanında binlerce kişi karşılayacak" kalibrede bir dünya yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. Victor Osimhen transferinde yaşanan o inanılmaz coşkuyu ve küresel etkiyi orta saha hamlesiyle de tekrarlamak isteyen yönetimin, vizyonunu en tepeye koyarak listesinin ilk sırasına Valverde'yi yazdığı belirtiliyor.

KADERİNİ JOSE MOURINHO BELİRLEYECEK

Dünyanın en değerli orta sahalarından biri olarak gösterilen Federico Valverde'nin, Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli uzun soluklu bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak İspanyol devinde yaşanan sürpriz teknik direktör değişimi, bu imkansız gibi görünen transferin anahtarı olabilir. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun, Uruguaylı yıldıza taktiksel yaklaşımı ve sunacağı rapor, Galatasaray'ın bu rüya transferdeki yol haritasını tamamen belirleyecek.