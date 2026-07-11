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Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak operasyon! Hedefteki isim Federico Valverde...

Galatasaray, orta saha transferinde sınırları tamamen aşarak futbol dünyasında deprem etkisi yaratacak bir süperstarın peşine düştü. Sarı-kırmızılı yönetimin büyük bir gizlilikle yürüttüğü dev operasyonun merkezinde, Real Madrid'in Uruguaylı dinamosu Federico Valverde'nin olduğu ortaya çıktı. 'Osimhen etkisi' yaratması beklenen bu tarihi hamlenin kaderini ise İspanyol devinin yeni hocası Jose Mourinho belirleyecek.

Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak operasyon! Hedefteki isim Federico Valverde...
Emre Şen
Federico Valverde

Federico Valverde

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üst seviyede tutan Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmayların günlerdir büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü orta saha arayışlarında rotanın İspanya'ya çevrildiği ve masadaki ismin Real Madrid'in 25 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Federico Valverde olduğu ortaya çıktı.

HEDEF YENİ BİR 'OSIMHEN ETKİSİ' YARATMAK

Galatasaray dan dünyayı ayağa kaldıracak operasyon! Hedefteki isim Federico Valverde... 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının, bu transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak, "Havalimanında binlerce kişi karşılayacak" kalibrede bir dünya yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. Victor Osimhen transferinde yaşanan o inanılmaz coşkuyu ve küresel etkiyi orta saha hamlesiyle de tekrarlamak isteyen yönetimin, vizyonunu en tepeye koyarak listesinin ilk sırasına Valverde'yi yazdığı belirtiliyor.

KADERİNİ JOSE MOURINHO BELİRLEYECEK

Galatasaray dan dünyayı ayağa kaldıracak operasyon! Hedefteki isim Federico Valverde... 2

Dünyanın en değerli orta sahalarından biri olarak gösterilen Federico Valverde'nin, Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli uzun soluklu bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak İspanyol devinde yaşanan sürpriz teknik direktör değişimi, bu imkansız gibi görünen transferin anahtarı olabilir. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun, Uruguaylı yıldıza taktiksel yaklaşımı ve sunacağı rapor, Galatasaray'ın bu rüya transferdeki yol haritasını tamamen belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Federico Valverde
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