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Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 20:32 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba'nın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir" denildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu cocukta hayretmedi gs ye yazik oldu iyide oyuncu
futbol hayatın bitmiş Emre bırak gitsin
bu adam futbolu bırakmalı kronik sakat çünkü bikere ayak kırılınca bir daha eskisi gibi olmuyor ne yazıkki
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