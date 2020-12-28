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Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklifi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme önerecek

Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklifi

Galatasaray'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.

Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.

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