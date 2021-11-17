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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi bilet açıklaması

17.11.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fenerbahçe derbisi biletlerinin satış ve transferine getirilen kısıtlama kararının, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı uyarınca, maçtan 24 saat önce geçerliliğini yitireceği belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi bilet açıklaması

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi ile ilgili yeni açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı uyarınca, maçtan 24 saat önce geçerliliğini yitireceği belirtildi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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