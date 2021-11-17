Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi bilet açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fenerbahçe derbisi biletlerinin satış ve transferine getirilen kısıtlama kararının, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı uyarınca, maçtan 24 saat önce geçerliliğini yitireceği belirtildi.
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